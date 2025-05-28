ЗСУ спростували перекидання 50 тисяч росіян з Курської області для наступу на Харків

Українські військові не підтверджують перекидання 50 тисяч військових РФ з Курської області для наступу на Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ " Харків ".

"Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності", - наголошується у повідомленні.

Військові закликали представників як вітчизняних, так і закордонних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією, а при виникненні запитань звертатися за роз'ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України.

Що передувало

Так, окремі закордонні медіа (мова йде про публікацію видання The Military Watch Magazine від 25 травня, - ред) з посиланням на так званих західних аналітиків повідомили, що армія РФ готується до нового масштабного наступу на Харків.

З цією метою ворог начебто перекинув з Курської області до українського кордону, що межує з Харківською областю 50-тисячне угруповання військ.