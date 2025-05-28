ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ спростували перекидання 50 тисяч росіян з Курської області для наступу на Харків

Україна, Середа 28 травня 2025 14:59
UA EN RU
ЗСУ спростували перекидання 50 тисяч росіян з Курської області для наступу на Харків Фото: ЗСУ спростували фейк про наступ РФ на Харків (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові не підтверджують перекидання 50 тисяч військових РФ з Курської області для наступу на Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

"Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності", - наголошується у повідомленні.

Військові закликали представників як вітчизняних, так і закордонних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією, а при виникненні запитань звертатися за роз'ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України.

Що передувало

Так, окремі закордонні медіа (мова йде про публікацію видання The Military Watch Magazine від 25 травня, - ред) з посиланням на так званих західних аналітиків повідомили, що армія РФ готується до нового масштабного наступу на Харків.

З цією метою ворог начебто перекинув з Курської області до українського кордону, що межує з Харківською областю 50-тисячне угруповання військ.

Наступ РФ в Сумській та Харківській областях

Нагадаємо, про те, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ на Україну писали західні ЗМІ ще наприкінці березня.

Зокрема, вже на початку квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.

Своєю чергою 27 травня президент Володимир Зеленський зазначав, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Їх мета виштовхнути українські сили з Курської області і підготувати наступальні дії на Сумську область.

Детальніше про те, яка ситуація в Сумській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область Збройні сили України Харків Війна в Україні
NEWS
Чіткий дедлайн? В ОП пояснили слова Зеленського про закінчення війни до червня 2026-го
Чіткий дедлайн? В ОП пояснили слова Зеленського про закінчення війни до червня 2026-го
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів