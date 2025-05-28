ЗСУ спростували перекидання 50 тисяч росіян з Курської області для наступу на Харків
Українські військові не підтверджують перекидання 50 тисяч військових РФ з Курської області для наступу на Харків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".
"Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності", - наголошується у повідомленні.
Військові закликали представників як вітчизняних, так і закордонних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією, а при виникненні запитань звертатися за роз'ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України.
Що передувало
Так, окремі закордонні медіа (мова йде про публікацію видання The Military Watch Magazine від 25 травня, - ред) з посиланням на так званих західних аналітиків повідомили, що армія РФ готується до нового масштабного наступу на Харків.
З цією метою ворог начебто перекинув з Курської області до українського кордону, що межує з Харківською областю 50-тисячне угруповання військ.
Наступ РФ в Сумській та Харківській областях
Нагадаємо, про те, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ на Україну писали західні ЗМІ ще наприкінці березня.
Зокрема, вже на початку квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області.
Своєю чергою 27 травня президент Володимир Зеленський зазначав, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Їх мета виштовхнути українські сили з Курської області і підготувати наступальні дії на Сумську область.
Детальніше про те, яка ситуація в Сумській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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