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ВСУ опровергли фейк РФ о захвате села Храповщина Сумской области

11:19 04.09.2026 Пт
1 мин
Опровержение записал на видео заместитель командира батальона "Прапор"
aimg Валерия Абабина
ВСУ опровергли фейк РФ о захвате села Храповщина Сумской области Фото: Военные (Генштаб ВСУ)
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Информация о якобы захвате российскими войсками села Храповщина Сумской области не соответствует действительности. Прорыва обороны не последовало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду "Магура" .

По информации бригады, некоторые российские пропагандистские паблики распространяют данные о якобы захвате села Храповщина, расположенном в зоне ответственности 47 ОМБр. В бригаде подчеркнули, что это очередная дезинформация врага.

"Прорыв обороны не было. Воины 47 ОМБр продолжают держать определенные рубежи", - говорится в сообщении.

В бригаде призывали критически относиться к любым информационно-психологическим операциям врага.

Напомним, Россия системно распространяет фейки о "захвате" украинских населенных пунктов. Недавно российские ресурсы объявили о захвате Иволжанского в Сумской области , однако село остается под полным контролем Сил обороны - в военных отметили, что враг "подвигает линию фронта" только на клавиатуре.

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