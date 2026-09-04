ВСУ опровергли фейк РФ о захвате села Храповщина Сумской области
Информация о якобы захвате российскими войсками села Храповщина Сумской области не соответствует действительности. Прорыва обороны не последовало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду "Магура" .
По информации бригады, некоторые российские пропагандистские паблики распространяют данные о якобы захвате села Храповщина, расположенном в зоне ответственности 47 ОМБр. В бригаде подчеркнули, что это очередная дезинформация врага.
"Прорыв обороны не было. Воины 47 ОМБр продолжают держать определенные рубежи", - говорится в сообщении.
В бригаде призывали критически относиться к любым информационно-психологическим операциям врага.
Напомним, Россия системно распространяет фейки о "захвате" украинских населенных пунктов. Недавно российские ресурсы объявили о захвате Иволжанского в Сумской области , однако село остается под полным контролем Сил обороны - в военных отметили, что враг "подвигает линию фронта" только на клавиатуре.