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ЗСУ спростували дані ЗМІ щодо переміщення до Криму нового великого десантного корабля РФ

Понеділок 08 січня 2024 22:53
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ЗСУ спростували дані ЗМІ щодо переміщення до Криму нового великого десантного корабля РФ Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Кава

Інформація щодо того, що Російська Федерація могла перемістити один зі своїх військових кораблів з Новоросійська до Севастополя не відповідає дійсності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у Facebook.

"Знову вношу ясність: великий десантний корабель проекту 11711 "Иван Грен" не перебуває в Азово-Чорноморському басейні і не перебував протягом повномасштабного вторгнення РФ", - написав Плетенчук.

За його даними, станом на сьогодні ВДК "Петр Моргунов", такого самого проекту 11711, також не перебуває у портах тимчасово окупованого Криму.

"Будь-яку інформацію, що відрізняється від вказаної мною у цьому дописі, треба вважати помилковою. Ніяких "підготовок до висадки десанту" з цих одиниць так само не передбачається", - зауважив він.

Що цьому передувало?

Раніше у ЗМІ була опублікована інформація щодо того, що Росія ймовірно, дислокувала новітній великий десантний корабель до Севастополя з Новоросійська.

Мова йшла про про ВДК "Петр Моргунов", який був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року.

Він має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн й можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах.

Знищення "Новочеркаська"

У ніч на 26 грудня Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", який терористи розташували в порту Феодосії. Корабель було знищено, а разом й з ним було ліквідовано 74 моряків.

Після цього росіяни спробували знайти навідників у Феодосії. Для цього до міста направили велику кількість оперативників.

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