Частину солдатів КНДР перекинули до прикордоння Бєлгородської області, їх помітили в Україні
Росія перекинула частину північнокорейських військових до прикордоння Бєлгородської області. До того ж солдатів КНДР вже помітили на Харківському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram та командира зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарія Кішака в ефірі телемарафону.
"Частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області", - повідомив Коваленко.
Водночас Кішак зазначив, що північнокорейські солдати були помічені на Харківському напрямку. Однак їхню кількість військовий не назвав.
"Але я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові та на передній лінії вже роблять маленьке накопичення", - розповів він.
Кішак також додав, що окупанти чекають на погіршення погодних умов, щоб розпочати нову серію штурмів.
"Техніка, яка в них лишилася, це кілька недопалених танків і мотоблоки. Іншої техніки я не бачу. Звичайно, що є пікапи, які щодня на Харківському напрямку ми спалюємо. Але такої масованої техніки, як це зараз відбувається на Куп’янському, на Торецькому напрямках, я не бачу", - зазначив військовий.
Військові КНДР в Росії
Нагадаємо, Північна Корея направила війська на допомогу Росії. Північнокорейські солдати пройшли навчання полігонах на сході РФ, після чого їх направили до українського кордону.
До того ж війська КНДР вже брали участь у бойових діях проти ЗСУ у Курській області. За даними видання Financial Times, Північна Корея також надала Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що КНДР хоче отримати від Росії технології в обмін на солдатів. Йдеться про технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.