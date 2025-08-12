UA

ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля

Фото: у ЗСУ спростували чутки про прорив росіян у районні Добропілля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ЗСУ спростували інформацію про прорив російських військ в районі Покровська та Добропілля Донецької області. Йдеться про проникнення малих груп, які знищують Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковника Віктора Трегубова.

За його словами, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.

"Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися в нашому тилу. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - розповів він.

Як пояснив Трегубов, повідомлення на мапах з відкритих джерел про нібито просування росіян у глибину української території на 12 км не означають, що ці райони перебувають під їхнім контролем.

Насправді йдеться про проникнення невеликих груп ворога - приблизно 5-10 осіб, які намагаються сховатися в будівлях. 

"Мова йде про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І звісно потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", - розповів речник.

Ситуація у Добропіллі

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) вказали, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають в райони поблизу Добропілля. Окупанти також, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту.

Сьогодні в ОТУ "Донецьк" заявили про оборонні бої та знищення ворога, що просочується малими піхотними групами.

Перед тим в ОСУВ "Дніпро" зазначили, що противник постійно змінює прийоми і способи застосування військ. А також використовує перевагу в чисельності та не зважаючи на значні втрати намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

У Генштабі ЗСУ додають, що росіяни на Покровському напрямку використовують чисельну перевагу та намагаються діяти малими групами, навіть за умови значних втрат особового складу.

