В ЗСУ спростували чергові "досягнення" Пригожина в Бахмуті

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито контроль над більше ніж 80% Бахмуту. Його слова, як й минулі рази, залишаються нісенітницею й спробою виправдати свої поразки в місті за останні 9 місяців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Чергові "досягнення" Пригожина

"Ми повністю сконцентровані на Бахмуті, продовжуючи виконувати бойові завдання. У Бахмуті більша його частина - тобто більше 80% - знаходиться під нашим контролем (нібито російських військових, -ред.), включаючи весь адміністративний центр, заводи, фабрики, міську адміністрацію. Те, що залишилося, - це частина багатоповерхових житлових кварталів, де зроблені укріпрайони. Під цими багатоповерхівками є тунелі", - заявив засновник ПВК.

Виправдання за поразки

В коментарі для видання речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий спростував слова Пригожина й відзначив, що таким чином він намагається показати хоч якусь перемогу в місті, яке росіяни намагаються захопити протягом дев'яти місяців.

"Ця заява Пригожина не відповідає дійсності. Я щойно зв'язався з командиром однієї з бригад, яка захищає місто. Я можу з упевненістю заявити, що українські сили оборони контролюють набагато більший відсоток території Бахмута. Пригожину потрібно показати хоч якусь перемогу в місті, яке вони намагаються захопити вже дев'ять місяців поспіль, тому він робить такі заяви", - пояснив Череватий.