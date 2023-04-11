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В ЗСУ спростували чергові "досягнення" Пригожина в Бахмуті

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Вівторок 11 квітня 2023 19:23
В ЗСУ спростували чергові "досягнення" Пригожина в Бахмуті Фото: Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито контроль над більше ніж 80% Бахмуту. Його слова, як й минулі рази, залишаються нісенітницею й спробою виправдати свої поразки в місті за останні 9 місяців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Чергові "досягнення" Пригожина

"Ми повністю сконцентровані на Бахмуті, продовжуючи виконувати бойові завдання. У Бахмуті більша його частина - тобто більше 80% - знаходиться під нашим контролем (нібито російських військових, -ред.), включаючи весь адміністративний центр, заводи, фабрики, міську адміністрацію. Те, що залишилося, - це частина багатоповерхових житлових кварталів, де зроблені укріпрайони. Під цими багатоповерхівками є тунелі", - заявив засновник ПВК.

Виправдання за поразки

В коментарі для видання речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий спростував слова Пригожина й відзначив, що таким чином він намагається показати хоч якусь перемогу в місті, яке росіяни намагаються захопити протягом дев'яти місяців.

"Ця заява Пригожина не відповідає дійсності. Я щойно зв'язався з командиром однієї з бригад, яка захищає місто. Я можу з упевненістю заявити, що українські сили оборони контролюють набагато більший відсоток території Бахмута. Пригожину потрібно показати хоч якусь перемогу в місті, яке вони намагаються захопити вже дев'ять місяців поспіль, тому він робить такі заяви", - пояснив Череватий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними CNN, російські окупанти дуже повільно просуваються у Бахмуті, попри те, що залучили велику кількість солдатів. Прогрес на деяких ділянках можна виміряти метрами.

Як відзначив Череватий, Пригожин їздить у Бахмут, де проходять активні бойові дії, через те, що йому небезпечно залишатись в у Санкт-Петербурзі. Зовсім нещодавно в місті підірвали кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський.

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