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В ВСУ опровергли очередные "достижения" Пригожина в Бахмуте

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Вторник 11 апреля 2023 19:23
В ВСУ опровергли очередные "достижения" Пригожина в Бахмуте Фото: Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы контроле над более чем 80% Бахмута. Его слова, как и прошлые разы, остаются бессмыслицей и попыткой оправдать свои поражения в городе за последние 9 месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Очередные "достижения" Пригожина

"Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте, продолжая выполнять боевые задания. В Бахмуте большая его часть - то есть более 80% - находится под нашим контролем (якобы русский военных, ред.) , включая весь административный центр, заводы, фабрики, городскую администрацию. Оставшееся - это часть многоэтажных жилых кварталов, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажками есть туннели", - заявил основатель ЧВК.

Оправдание за поражения

В комментарии для издания представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг слова Пригожина и отметил, что таким образом он пытается показать хоть какую-то победу в городе, который россияне пытаются захватить в течение девяти месяцев.

"Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что связался с командиром одной из бригад, защищающей город. Я могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута. Пригожину нужно показать хоть какую-нибудь победу в городе, который они пытаются захватить уже девять месяцев подряд, поэтому он делает такие заявления", - пояснил Череватый.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным CNN, российские оккупанты очень медленно продвигаются в Бахмуте, несмотря на то, что привлекли большое количество солдат. Прогресс на некоторых участках можно измерить метрами.

Как отметил Череватый, Пригожин ездит в Бахмут, где проходят активные боевые действия, из-за того, что ему опасно оставаться в Санкт-Петербурге. Совсем недавно в городе взорвали кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский .

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