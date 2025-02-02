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ЗСУ за січень знешкодили на Покровському напрямку понад 15 тисяч загарбників, - Сирський

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські воїни за перший місяць 2025 року знешкодили там 15 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Головком зазначив, що на фронті триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника.

Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам, а Покровський напрямок залишається одним із найважчих.

"Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут (на Покровському напрямку, - ред.) понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 - безповоротно", - повідомив Сирський.
Головнокомандувач подякував українським воїнам за стійкість, ефективність і героїзм.

Ситуація на фронті

Росія продовжує наступати на фронті, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Покровський напрямок залишається найактивнішим за кількістю бойових дій. Крім того, важкі бої точаться у Часовому Яру, Торецьку, в районі Куп'янська та у Курській області.

Так, за минулу добу на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень.

За даними ЗСУ, на фронті за минулу добу було ліквідовано 1320 загарбників, а також десятки одиниць техніки РФ.

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Збройні сили УкраїниПокровськВійна в УкраїніОлександр Сирський