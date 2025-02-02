ЗСУ за січень знешкодили на Покровському напрямку понад 15 тисяч загарбників, - Сирський

Ситуація на фронті

Росія продовжує наступати на фронті, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Покровський напрямок залишається найактивнішим за кількістю бойових дій. Крім того, важкі бої точаться у Часовому Яру, Торецьку, в районі Куп'янська та у Курській області.

Так, за минулу добу на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень.

За даними ЗСУ, на фронті за минулу добу було ліквідовано 1320 загарбників, а також десятки одиниць техніки РФ.

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