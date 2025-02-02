Ситуація на фронті: ЗСУ зупинили 110 штурмів, а РФ скинула 24 бомби на Курську область
На фронті за минулу добу, 1 лютого, відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано у районі Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників.
Фото: карти бойових дій станом на ранок 2 лютого (t.me/GeneralStaffZSU)
Ситуація на напрямках:
На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.
На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.
На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районі Новосілки.
На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники без успіху один раз штурмували позиції українських підрозділів.
В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ).
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах.
Нагадаємо, за даними ЗСУ, на фронті за минулу добу було ліквідовано 1320 загарбників, а також десятки одиниць техніки РФ. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 840 тисяч солдатів.
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