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Ситуація на фронті: ЗСУ зупинили 110 штурмів, а РФ скинула 24 бомби на Курську область

Україна , Неділя 02 лютого 2025 08:37
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Ситуація на фронті: ЗСУ зупинили 110 штурмів, а РФ скинула 24 бомби на Курську область Фото: ЗСУ зупинили 110 штурмів ворога за добу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті за минулу добу, 1 лютого, відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано у районі Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників.

Фото: карти бойових дій станом на ранок 2 лютого (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районі Новосілки.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники без успіху один раз штурмували позиції українських підрозділів.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ).

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, на фронті за минулу добу було ліквідовано 1320 загарбників, а також десятки одиниць техніки РФ. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 840 тисяч солдатів.

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