ВСУ в январе обезвредили на Покровском направлении более 15 тысяч захватчиков, - Сырский

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступать на фронте, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Покровское направление остается самым активным по количеству боевых действий. Кроме того, тяжелые бои идут в Часовом Яру, Торецке, в районе Купянска и в Курской области.

Так, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 110 боевых столкновений.

По данным ВСУ, на фронте за минувшие сутки было ликвидировано 1320 захватчиков, а также десятки единиц техники РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.