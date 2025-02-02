ВСУ в январе обезвредили на Покровском направлении более 15 тысяч захватчиков, - Сырский

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские воины за первый месяц 2025 года обезвредили там 15 тысяч оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.
Главком отметил, что на фронте продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.
Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам, а Покровское направление остается одним из самых тяжелых.
"Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь (на Покровском направлении, - ред.) более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно", - сообщил Сырский.
Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, эффективность и героизм.
Россия продолжает наступать на фронте, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Покровское направление остается самым активным по количеству боевых действий. Кроме того, тяжелые бои идут в Часовом Яру, Торецке, в районе Купянска и в Курской области.
Так, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 110 боевых столкновений.
По данным ВСУ, на фронте за минувшие сутки было ликвидировано 1320 захватчиков, а также десятки единиц техники РФ.
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