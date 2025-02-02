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За добу росіяни втратили на фронті 1320 солдатів і близько 150 одиниць техніки, - ЗСУ

Неділя 02 лютого 2025 07:20
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За добу росіяни втратили на фронті 1320 солдатів і близько 150 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: росіяни втрачають багато техніки й особового складу на війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 1 на 2 лютого, російські війська втратили на війні з Україною 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 840 360 (+1320) осіб ліквідовано;
  • танків - 9908 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 667 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 22 538 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1267 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 793 (+99) од.;
  • крилатих ракет - 3054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 709 (+80) од.;
  • спеціальної техніки - 3729 (+2) од.

За добу росіяни втратили на фронті 1320 солдатів і близько 150 одиниць техніки, - ЗСУ

Ситуація на фронті й ракетна атака росіян

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на трьох напрямках, а ЗСУ просунулися біля Торецька в Донецькій області.

Вночі агресор знову атакував Україну ударними дронами типу "Шахед".

Один з ворожих БпЛА атакував Харків. У місті спалахнула пожежа на цивільному підприємстві.

Також агресор вдарив дронами-камікадзе по Садівській громаді у Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

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