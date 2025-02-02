За добу росіяни втратили на фронті 1320 солдатів і близько 150 одиниць техніки, - ЗСУ
За добу з 1 на 2 лютого, російські війська втратили на війні з Україною 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 840 360 (+1320) осіб ліквідовано;
- танків - 9908 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 20 667 (+14) од.;
- артилерійських систем - 22 538 (+45) од.;
- РСЗВ - 1267 (+1) од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 793 (+99) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 709 (+80) од.;
- спеціальної техніки - 3729 (+2) од.
Ситуація на фронті й ракетна атака росіян
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на трьох напрямках, а ЗСУ просунулися біля Торецька в Донецькій області.
Вночі агресор знову атакував Україну ударними дронами типу "Шахед".
Один з ворожих БпЛА атакував Харків. У місті спалахнула пожежа на цивільному підприємстві.
Також агресор вдарив дронами-камікадзе по Садівській громаді у Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.
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