ЗСУ швидше отримуватимуть дрони та засоби РЕБ: Кабмін спростив процедуру

Уряд підтримав постанову, розроблену Міноборони. Тепер допуск безпілотників та засобів РЕБ до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.

Також держава зможе закуповувати безпілотники та засоби РЕБ, якщо були проведені спільні з виробником випробування.

Тепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для безпілотників та засобів РЕБ.

Українська зброя

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

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