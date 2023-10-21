ВСУ будут быстрее получать дроны и средства РЕБ: Кабмин упростил процедуру

Правительство поддержало постановление, разработанное Минобороны. Теперь допуск беспилотников и средств РЕБ к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Также государство сможет закупать беспилотники и средства РЭС, если были проведены совместные с производителем испытания.

Теперь Генштаб будет утверждать технические требования для беспилотников и средств РЭБ.

Украинское оружие

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

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