ЗСУ на сході ще отримують касетні снаряди, а Росія застосовує їх без пауз, - Череватий

У Череватого запитали, чи Україна вже використовує касетні боєприпаси на східному фронті.

"Процес отримання продовжується. Безумовно, коли ми отримаємо - абсолютно легітимно, для оборони нашої країни ми використовуватимемо абсолютно все, що у нас є, і це суттєво посилить наші позиції", - відповів речник Східного угруповання військ.

За його словами, бойові дії показали, що артилерія є чи не ключовим засобом досягнення переваги над ворогом.

Він також зазначив, що ворог "постійно" використовує касетні боєприпаси.

"У них не було часу, коли вони їх не використовували. Єдине - час підвезення. З початку війни вони використовували боєприпаси по бойових позиціях і зовсім не менше, а іноді більше - по житлових кварталах українських міст", - розповів Череватий.

Касетні боєприпаси для України

Нагадаємо, 7 липня США анонсували черговий пакет військової допомоги Україні вартістю понад 800 млн доларів. До нього, зокрема, увійшли касетні боєприпаси.

Як зазначив 13 липня командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський, наша країна вже отримала американські касетні боєприпаси.

При цьому джерело CNN наголошувало, що Росія та її військові дізнаються першими про застосування Україною касетних снарядів.