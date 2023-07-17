ВСУ на востоке еще получают кассетные снаряды, а Россия применяет их без пауз, - Череватый

У Череватого спросили, использует ли уже Украина кассетные боеприпасы на восточном фронте.

"Процесс получения продолжается. Безусловно, когда мы получим - абсолютно легитимно, для обороны нашей страны мы будем использовать абсолютно все, что у нас есть, и это существенно усилит наши позиции", - ответил спикер Восточной группировки войск.

По его словам, боевые действия показали, что артиллерия - едва ли не ключевое средство достижения преимущества над врагом.

Он также отметил, что враг "постоянно" использует кассетные боеприпасы.

"У них не было времени, когда они их не использовали. Единственное - время подвоза. С начала войны они использовали боеприпасы по боевым позициям и совершенно не меньше, а иногда больше - по жилым кварталам украинских городов", - рассказал Череватый.

Кассетные боеприпасы для Украины

Напомним, 7 июля США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине стоимостью более 800 млн долларов. В него, в частности, вошли кассетные боеприпасы.

Как отметил 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, наша страна уже получила американские кассетные боеприпасы.

При этом источник CNN подчеркивал, что Россия и ее военные узнают первыми о применении Украиной кассетных снарядов.