ЗСУ на сході за годину знищили два безпілотники ворога, - Ігнат

"Ми маємо сьогодні знищено з 10-ої до 11-ої, на сході країни Повітряні сили знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначив Ігнат.

При цьому він не уточнив, де саме українські військові знищили ворожі безпілотники.

Нагадаємо, за даними Генштаб ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення знищили вже 1509 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.