ВСУ на востоке за час уничтожили два беспилотника врага, - Игнат

"Мы сегодня имеем уничтожены с 10-и до 11-и, на востоке страны Воздушные силы уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня", - отметил Игнат.

При этом он не уточнил, где именно украинские военные уничтожили вражеские беспилотники.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уничтожили уже 1509 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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