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ВСУ на востоке за час уничтожили два беспилотника врага, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сегодня, 14 ноября, за час уничтожили на востоке два российских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Мы сегодня имеем уничтожены с 10-и до 11-и, на востоке страны Воздушные силы уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня", - отметил Игнат.

При этом он не уточнил, где именно украинские военные уничтожили вражеские беспилотники.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уничтожили уже 1509 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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