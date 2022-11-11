ЗСУ ще на підступах. У Резнікова розповіли, хто зайшов у Херсон

У п'ятницю, 11 листопада, українські військові перебувають на підступах до Херсону. До міста зайшли спеціальні підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

Маляр додала, що офіційно цієї інформації від Генштабу, Міноборони, та верховного головнокомандувача не було.

"Наразі війська знаходяться на підступах у Херсон... У місті перебувають спеціальні підрозділи. Ми починаємо повертати це місто", - заявила Маляр.

Нагадаємо, що українські захисники вже заходять у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Українська розвідка закликає окупантів, яких російське командування залишило у Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, - будуть знищені.

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