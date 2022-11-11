ВСУ еще на подступах. У Резникова рассказали, кто вошел в Херсон

В пятницу, 11 ноября, украинские военные находятся на подступах к Херсону. В город вошли специальные подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.
"В настоящее время войска находятся на подступах к Херсону... В городе находятся специальные подразделения. Мы начинаем возвращать этот город", - заявила Маляр.
Маляр добавила, что официально этой информации от Генштаба, Минобороны и верховного главнокомандующего не было.
Напомним, что украинские защитники уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.
Украинская разведка призывает оккупантов, которых российское командование оставило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.
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