ЗСУ руйнують плани ворога й просуваються на Бахмутському напрямку, - Сирський

"Увесь день працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту", - розповів Сирський.

На Бахмутському напрямку

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, його робота була присвячена актуальним проблема збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій й вирішенню питань, які заважають успішно виконати поставленні завдання.

На Лиманському і Купʼянському

Сирський розглянув питання адекватного реагування на наступальні дії ворога, підвищення ефективності вогневого ураження, боротьби з дронами й забезпечення наших воїнів. Також він зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу Збройних Сил, вручив військовим відзнаки й подарунки.

"Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам", - додав Сирський.

Як відзначив командувач Сухопутних військ, попри активні наступальні дії ворога на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші воїни продовжують зривати його плани й завдавати йому суттєвих втрат в особовому складі й техніці, а також зменшувати його наступальний потенціал.

"На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи перемогу!", - відзначив Сирський.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще близько 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 248 тисяч одиниць особового складу.

Як розповідав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українські військові продовжують просуватися на флангах навколо Бахмута Донецької області, зокрема, на південному.

В середині липня Сирський відзначав, що для деокупації Бахмута вже створено всі умови.