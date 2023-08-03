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ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении, - Сырский

Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности разрушают планы врага и наносят ему потери на Купянском, а также Лиманском направлениях.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

"Весь день работал в органах управления и воинских частях, которые выполняют задачи на наиболее активных участках фронта", - рассказал Сырский. 

На Бахмутском направлении 

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, его работа была посвящена актуальным проблемам увеличения темпов наступления, перспективам дальнейших действий и решению вопросов, которые мешают успешно выполнить поставленные задачи. 

На Лиманском и Купянском

Сырский рассмотрел вопросы адекватного реагирования на наступательные действия врага, повышения эффективности огневого поражения, борьбы с дронами и обеспечения наших воинов. Также он встретился с младшими командирами, представителями сержантского корпуса Вооруженных Сил, вручил военным награды и подарки. 

"Состоялся откровенный разговор по всем проблемам, которые требуют срочного решения. Для этого определил конкретные задачи соответствующим должностным лицам", - добавил Сырский. 

Как отметил командующий Сухопутных войск, несмотря на активные наступательные действия врага на Купянском и Лиманском направлениях, наши воины продолжают срывать его планы и наносить ему существенные потери в личном составе и технике, а также уменьшать его наступательный потенциал. 

"На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая победу!", - отметил Сырский.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще около 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 248 тысяч единиц личного состава.

Как рассказывал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, украинские военные продолжают продвигаться на флангах вокруг Бахмута Донецкой области, в частности, на южном.

В середине июля Сырский отмечал, что для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.

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