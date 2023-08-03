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Понад 600 окупантів, 35 дронів, 21 ББМ и 26 артсистем. Втрати РФ у війні за добу

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Україна, Четвер 03 серпня 2023 08:20
Понад 600 окупантів, 35 дронів, 21 ББМ и 26 артсистем. Втрати РФ у війні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 3 серпня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 дронів, 21 ББМ та 26 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4224 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 8234 (+21) од,
  • артилерійських систем - 4892 (+26) од,
  • РСЗВ - 704 (+4) од,
  • засоби ППО - 465 (+2) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 311 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4077 (+35),
  • крилаті ракети - 1347 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7372 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 721 (+3).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби, 2 серпня, на фронтах сталося 44 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Зокрема, ЗСУ просуваються під Бахмутом, а у Кліщіївки йдуть позиційні бої.

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