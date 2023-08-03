Понад 600 окупантів, 35 дронів, 21 ББМ и 26 артсистем. Втрати РФ у війні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 серпня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 3 серпня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 дронів, 21 ББМ та 26 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4224 (+7) од,

бойових броньованих машин - 8234 (+21) од,

артилерійських систем - 4892 (+26) од,

РСЗВ - 704 (+4) од,

засоби ППО - 465 (+2) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 311 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4077 (+35),

крилаті ракети - 1347 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7372 (+23) од,

спеціальна техніка - 721 (+3). Ситуація на фронті За даними Генштабу, минулої доби, 2 серпня, на фронтах сталося 44 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Зокрема, ЗСУ просуваються під Бахмутом, а у Кліщіївки йдуть позиційні бої.