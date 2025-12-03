UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ розвіяли фейк росіян про "прорив" у Лимані

Фото: ЗСУ розвіяли фейк росіян про "прорив" у Лимані (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Третьому армійському корпусі ЗСУ розвіяли фейк росіян про нібито пропив ворога у Лиман Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Третього армійського корпусу ЗСУ.

"Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста", - заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, зокрема, за останній місяць ворог здійснив десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. І окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон.

Так, один із полонених росіян "подякував" російському воєнкору за "злив" у Telegram їхніх позицій. Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити.

Ситуація на Лиманському напрямку

У листопаді російські війська активізували наступ на Лиманському напрямку. Великі групи піхоти намагаються прорвати українську оборону, просочитися в місто та вийти до залізничного вокзалу. Окупанти також використовують бронетехніку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що ситуація на фронті залишається складною. За його словами, найінтенсивніші бої точаться в районах семи міст, серед яких і Лиман.

У Генштабі також раніше повідомили, що за минулу добу на Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

Українські військові вчора також заперечили інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману Донецької області. Йдеться про селища Ставки та Новоселівка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонецька область