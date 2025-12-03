RU

ВСУ развеяли фейк россиян о "прорыве" в Лимане

Фото: ВСУ развеяли фейк россиян о "прорыве" в Лимане (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Третьем армейском корпусе ВСУ развеяли фейк россиян о якобы пропиле врага в Лиман Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Третьего армейского корпуса ВСУ.

"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", - заявил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

По его словам, в частности, за последний месяц враг совершил десяток попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях города. И оккупанты каждой из них были ликвидированы или взяты в плен.

Так, один из пленных россиян "поблагодарил" российского военкора за "слив" в Telegram их позиций. Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить.

 

Ситуация на Лиманском направлении

В ноябре российские войска активизировали наступление на Лиманском направлении. Большие группы пехоты пытаются прорвать украинскую оборону, просочиться в город и выйти к железнодорожному вокзалу. Оккупанты также используют бронетехнику.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, самые интенсивные бои идут в районах семи городов, среди которых и Лиман.

В Генштабе также ранее сообщили, что за минувшие сутки на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

Украинские военные вчера также опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате двух населенных пунктов возле Лимана Донецкой области. Речь идет о поселках Ставки и Новоселовка.

