У Третьому корпусі спростували заяви росіян про захоплення двох селищ біля Лиману

Українські військові заперечили інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману Донецької області. Йдеться про селища Ставки та Новоселівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Третього армійського корпусу ЗСУ у Telegram .

"Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито "захоплення» н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу", - пишуть військові.

Захисники назвали це інформаційною маніпуляцією ворога.

Як пояснили у Третьому корпусі, противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в районі непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи.

"Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Та командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування", - наголосили там.

Командир 60 ОМБр Дмитро Рогозюк підтвердив, що ситуація на ділянці контрольована.

"60-та окрема механізована Інгулецька бригада разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. Жодних підстав заявляти про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка не існує!" - зазначив комбриг.