ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Третьому корпусі спростували заяви росіян про захоплення двох селищ біля Лиману

Понеділок 01 грудня 2025 14:14
UA EN RU
У Третьому корпусі спростували заяви росіян про захоплення двох селищ біля Лиману Фото: у Третьому корпусі спростували заяви росіян про захоплення двох селищ біля Лиману (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські військові заперечили інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману Донецької області. Йдеться про селища Ставки та Новоселівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Третього армійського корпусу ЗСУ у Telegram.

"Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито "захоплення» н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу", - пишуть військові.

Захисники назвали це інформаційною маніпуляцією ворога.

Як пояснили у Третьому корпусі, противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в районі непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи.

"Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Та командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування", - наголосили там.

Командир 60 ОМБр Дмитро Рогозюк підтвердив, що ситуація на ділянці контрольована.

"60-та окрема механізована Інгулецька бригада разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. Жодних підстав заявляти про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка не існує!" - зазначив комбриг.

Ситуація на Лиманському напрямку

У листопаді російські війська активізували наступ на Лиманському напрямку. Великі групи піхоти намагаються прорвати українську оборону, просочитися в місто та вийти до залізничного вокзалу. Окупанти також використовують бронетехніку.

Українські сили стримують атаки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що ситуація на фронті залишається складною. За його словами, найінтенсивніші бої точаться в районах семи міст, серед яких і Лиман.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб повідомив, що за минулу добу на Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні Війна Росії проти України
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить