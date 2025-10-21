ЗСУ розвінчали фейк РФ про "швидке просування" в напрямку Костянтинівки

Зазначається, що останнім часом в інтернеті побільшало повідомлень про нібито "швидке просування" російських окупантів чи "захоплення" ними населених пунктів на Донеччині.

"Так, певні інтернет-медіа поширюють неправдиву інформацію про просування сил противника в напрямку Костянтинівка. Це - чергова спроба ворога видати бажане за дійсне та створити ілюзію "успіхів", - пояснили українські військові.

Сили оборони України продовжують виконувати у цьому районі бойові завдання.

Українців закликали не піддаватися паніці, перевіряти інформацію і довіряти виключно офіційним джерелам.