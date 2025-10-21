ВСУ развенчали фейк РФ о "быстром продвижении" в направлении Константиновки

Россияне распространяют в сети очередной информационный вброс. Они заявляют о якобы "быстром продвижении" в направлении Константиновки, что является фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки войск "Восток".
Отмечается, что в последнее время в интернете стало больше сообщений о якобы "быстром продвижении" российских оккупантов или "захвате" ими населенных пунктов в Донецкой области.
"Так, определенные интернет-медиа распространяют ложную информацию о продвижении сил противника в направлении Константиновки. Это - очередная попытка врага выдать желаемое за действительное и создать иллюзию "успехов", - пояснили украинские военные.
Силы обороны Украины продолжают выполнять в этом районе боевые задачи.
Украинцев призвали не поддаваться панике, проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам.
Напомним, российские захватчики недавно обстреляли Константиновку Донецкой области управляемыми авиационными бомбами. Повреждена церковь УПЦ МП, погибли двое мирных жителей. Еще четверо граждан получили ранения различной степени тяжести.
Ранее часть Донецкой области была обесточена в результате обстрелов со стороны страны-агрессора. В частности, без электричества остались Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска.
РБК-Украина ранее писало, что российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что российские оккупанты якобы взяли под контроль две трети Купянска и "зашли" в еще несколько крупных городов. В частности, он сообщил, что захватчики якобы уже вошли в город Константиновка.