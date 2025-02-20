В ЗСУ розповіли про зміну тактики військових КНДР у Курській області

Військові Північної Кореї знову повернулись до боїв у Курській області. Наразі вони діють більш обережно, аніж раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира взводу 1 десантно-штурмового батальйону 95 десантно-штурмової бригади Поліської бригади лейтенанта Станіслава Краснова під час стріму "АрміяTV".

"Вони змінили тактику, зменшили свої штурмові групи. Якщо раніше до 50 людей лазило через поля, то зараз 10-15 людей", - пояснив Краснов.

За його словами, групи військових КНДР й надалі залишаються більшими, аніж у росіян, втім, рухаються вони обережно, що підтверджує аеророзвідка.

"Не так зухвало, як раніше", - додав він.