В ВСУ рассказали об изменении тактики военных КНДР в Курской области
Военные Северной Кореи снова вернулись к боям в Курской области. Сейчас они действуют более осторожно, чем раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира взвода 1 десантно-штурмового батальона 95 десантно-штурмовой бригады Полесской бригады лейтенанта Станислава Краснова во время стрима "АрмияТѴ".
"Они изменили тактику, уменьшили свои штурмовые группы. Если раньше до 50 человек лазило через поля, то сейчас 10-15 человек", - пояснил Краснов.
По его словам, группы военных КНДР и в дальнейшем остаются больше, чем у россиян, впрочем, двигаются они осторожно, что подтверждает аэроразведка.
"Не так дерзко, как раньше", - добавил он.
Ситуация в Курской области
В прошлом году КНДР отправила своих военных в Россию для участия в войне против Украины. Солдаты Северной Кореи сейчас сосредоточены в Курской области.
Как сообщал в начале февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Северная Корея потеряла около 4 тысяч солдат на территории российского региона. В частности, как пишет NHK, Северная Корея получает техническую помощь от России для разработки нескольких типов беспилотников для массового производства.
По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова, участие военных КНДР в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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