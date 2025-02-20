В ВСУ рассказали об изменении тактики военных КНДР в Курской области

Военные Северной Кореи снова вернулись к боям в Курской области. Сейчас они действуют более осторожно, чем раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира взвода 1 десантно-штурмового батальона 95 десантно-штурмовой бригады Полесской бригады лейтенанта Станислава Краснова во время стрима "АрмияТѴ".

"Они изменили тактику, уменьшили свои штурмовые группы. Если раньше до 50 человек лазило через поля, то сейчас 10-15 человек", - пояснил Краснов.

По его словам, группы военных КНДР и в дальнейшем остаются больше, чем у россиян, впрочем, двигаются они осторожно, что подтверждает аэроразведка.

"Не так дерзко, как раньше", - добавил он.