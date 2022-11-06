В ЗСУ розповіли про злочини Росії в Херсонській області
Російські окупанти продовжують порушувати закони й звичаї ведення війни щодо цивільних в Херсонській області. Мародерствують та примушують містян до евакуації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Як відзначає Генштаб, в Херсонській області росіяни знищують приватні катери на узбережжях Дніпра, а двигуни й інше майно з плавзасобів привласнюють собі.
"Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський", - додає пресслужба.
Водночас ворог продовжує заходи з насильницької евакуації з тимчасово зайнятих територій.
"В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - відзначає Генштаб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що аналітик Бенджамін Пітте показав супутникові знімки, на яких видно, як росіяни готуються до оборони Херсона.
Зовсім нещодавно окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.
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