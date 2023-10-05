У ЗСУ розповіли про збільшення випадків здачі в полон росіян на Таврійському напрямку

За його словами, росіяни продовжують здаватися в полон, за останні п'ять діб 28 таких випадків зафіксовано на Таврійському напрямку.

Штупун уточнив, що минулого тижня йшлося про поодинокі випадки здачі в полон. Однак за останні п'ять днів кількість окупантів, які здаються в полон, значно збільшилася.

Також він пояснив, що це відбувається в основному через бойові дії. Проте частина окупантів користується проектом "Хочу жити".

Росіяни здаються в полон

Раніше у ГУР розповідали, що завдяки успішним діям ЗСУ щодня в український полон потрапляють десятки російських солдатів та офіцерів.

До того ж, після того, як російський пілот перегнав до України вертоліт Мі-8, кількість росіян, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.

Також нагадаємо, що нещодавно українська розвідка провела спецоперацію "Бариня", в ході якої завербували російського кадрового військового. Він вивів ще 11 загарбників, які теж захотіли здатися у полон.