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В ВСУ рассказали об увеличении случаев сдачи в плен россиян на Таврическом направлении

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне за последние пять дней стали чаще сдаваться в украинский плен на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

По его словам, россияне продолжают сдаваться в плен, за последние пять суток 28 таких случаев зафиксировано на Таврическом направлении.

Штупун уточнил, что на прошлой неделе речь шла о единичных случаях сдачи в плен. Однако за последние пять дней количество оккупантов, которые сдаются в плен, значительно увеличилось. 

Также он пояснил, что это происходит в основном из-за боевых действий. Однако часть оккупантов пользуется проектом "Хочу жить".

Россияне сдаются в плен

Ранее в ГУР рассказывали, что благодаря успешным действиям ВСУ каждый день в украинский плен попадают десятки русских солдат и офицеров.

К тому же, после того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло на 70%.

Также напомним, что недавно украинская разведка провела спецоперацию "Барыня", в ходе которой завербовали российского кадрового военного. Он вывел еще 11 захватчиков, тоже захотевших сдаться в плен.

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