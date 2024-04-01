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В ЗСУ розповіли про втрати Чорноморського флоту РФ за місяць

Понеділок 01 квітня 2024 01:18
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В ЗСУ розповіли про втрати Чорноморського флоту РФ за місяць Фото: Дрон Magura V5, яким було уражено корабель ЧФРФ "Сергій Котов" t.me/DIUkraine
Автор: Вадим Ребрина

Протягом березня Сили оборони України знищили один і пошкодили чотири кораблі Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Затонув сторожовий корабель "Сергей Котов".

Пошкоджені:

  • Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський",
  • розвідувальний корабель "Іван Хурс",
  • ВДК "Ямал",
  • ВДК "Азов".

В ЗСУ розповіли про втрати Чорноморського флоту РФ за місяць

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корму, правого та лівого бортів.

За даними ГУР, 27 членів екіпажу знищеного російського корабля "Сергій Котов" отримали поранення різного ступеня важкості. За попередніми даними, семеро російських моряків загинули.

ВДК "Іван Хурс" було уражено 23 березня.В той же день було завдано ударів по ВДК "Ямал" і "Азов" і центр зв'язку.

ВДК "Костянтин Ольшанський" атакували 24 березня ракетним комплексом "Нептун". Корабель був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території.

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