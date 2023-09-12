У ЗСУ розповіли про ситуацію навколо Опитного: змінюється весь час

"Там (довкола Опитного - ред.) триває планова бойова робота, тактична ситуація змінюється весь час, і вже про конкретні успіхи ми повідомимо у свій час", - сказав він.

Штупун зазначив, що українські захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Водночас росіяни підтягують резерви та намагаються відновлювати свої підрозділи. Зокрема, окупанти продовжують марні спроби штурму позицій на правому фланзі угруповання наших бійців, яке діє на Мелітопольському напрямку.

Загарбники також безуспішно намагаються прорвати українську оборону в Донецькій області зокрема в районах Авдіївки, Мар’янки та південніше біля Новомихайлівки.

До того ж, ЗСУ мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного. Штупун повідомив, що вони просунулися від 300 до 500 метрів на різних ділянках.

Ситуація навколо Опитного

На вихідних начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що українські військові провели блискавичну операцію поблизу Авдіївки та зайняли частину Опитне.

Вчора ці дані підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що рух наших бійців відбувся у районі Опитного і ЗСУ вдалося зайняти частину цього населеного пункту.

Більше про важливість звільнення Опитного читайте у матеріалі РБК-Україна.

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