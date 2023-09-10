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Сили оборони зайняли частину Опитного у Донецькій області

Авдіївка, Неділя 10 вересня 2023 15:04
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Сили оборони зайняли частину Опитного у Донецькій області Фото: ЗСУ зайняли частину Опитного у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони провели успішну операцію поблизу Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ зайняли частину селища Опитне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

За його словами, українські військові не лише просунулися до Опитного, але вже й ведуть бойові дії на території селища.

"Дві доби тому, коли російські військові були сконцентровані на півночі від міста (Авдіївка, - ред.) в штурмових діях, хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного зайняли, закріпились, і ведуться вже бої в населеному пункті", - зазначив Барабаш.

Сили оборони зайняли частину Опитного у Донецькій області

скриншот deepstatemap.live

Бої поблизу Авдіївки

За останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, українські військові продовжують стримувати наступ ворог у районі Авдіївки та Мар'їнки. Керівництво Сил оборони не повідомляло про успіхи ЗСУ на вказаних ділянках фронту.

Речник Таврійського напрямку зазначив, що за останню добу українські військові відбили близько 15 атак окупантів поблизу Мар'їнки.

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