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У ЗСУ розповіли, що відбувається на адмінкордоні Дніпропетровської області

Понеділок 21 липня 2025 21:28
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У ЗСУ розповіли, що відбувається на адмінкордоні Дніпропетровської області Фото: у ЗСУ розповіли, що відбувається на адмінкордоні Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти намагаються зачепитися в кожному населеному пункті на адмінкордоні Донецької та Дніпропетровської областей за рахунок втрат особового складу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, за останні три тижні найбільш активні дії відбувалися на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

"На Покровському та Новопавлівському напрямках - справжнє загострення. Це елемент літньої кампанії й тиску, на який росіяни, власне, дали основне своє зусилля останнім часом. Особливо Покровський напрямок, особливо їх спроба зайти між Покровськом та Костянтинівкою", - розповів Трегубов.

Він зазначив, що станом на зараз росіяни витрачають велику кількість особового складу, в першу чергу піхоти, просто на те, щоб зайняти якнайбільше території на Покровському напрямку на схід від Покровська, на південь від Косинівки, щоб зачепитися там хоч за якісь населені пункти, на це витрачається велика кількість особового складу, в першу чергу піхоти.

На Новопавлівському напрямку, за словами, речника, це виглядає як спроба зачепитися за населені пункти в адміністративному прикордонні Донецької та Дніпропетровської областей.

Трегубов пояснив, що ідея росіян полягає в тому, щоб продемонструвати хоч якусь реальну присутність у Дніпропетровській області, щоб всі ці їхні заяви, які лунають вже впродовж майже місяця, мали перед собою якесь фактичне підтвердження.

"Не просто у вигляді там щось фабрикували, відзняли, прапор десь і підмахнули локацію. А щоб можна було туди завезти російських журналістів і показувати їм цей великий тріумф. На це йде великий особовий ресурс", - додав речник.

Росіяни хочуть зайти у Дніпропетровську область

Нагадаємо, у Росії неодноразово заявляли про нібито просування вглиб Дніпропетровської області.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що росіяни хочуть зайти на 10 кілометрів углиб Дніпропетровської області.

За його словами, так ворог хоче створити на території регіону так звану "буферну зону".

Водночас у ЗСУ повідомляли, що росіяни не припиняють спроби зайти на територію Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до її адмінкордону.

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