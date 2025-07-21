В ВСУ рассказали, что происходит на админгранице Днепропетровской области

По его словам, за последние три недели наиболее активные действия происходили на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

"На Покровском и Новопавловском направлениях - настоящее обострение. Это элемент летней кампании и давления, на который россияне, собственно, дали основное свое усилие в последнее время. Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что по состоянию на сейчас россияне тратят большое количество личного состава, в первую очередь пехоты, просто на то, чтобы занять как можно больше территории на Покровском направлении на восток от Покровска, на юг от Косиновки, чтобы зацепиться там хоть за какие-то населенные пункты, на это тратится большое количество личного состава, в первую очередь пехоты.

На Новопавловском направлении, по словам, спикера, это выглядит как попытка зацепиться за населенные пункты в административном приграничье Донецкой и Днепропетровской областей.

Трегубов пояснил, что идея россиян заключается в том, чтобы продемонстрировать хоть какое-то реальное присутствие в Днепропетровской области, чтобы все эти их заявления, которые звучат уже на протяжении почти месяца, имели перед собой какое-то фактическое подтверждение.

"Не просто в виде там что-то фабриковали, отсняли, флаг где-то и подмахнули локацию. А чтобы можно было туда завезти российских журналистов и показывать им этот большой триумф. На это идет большой личный ресурс", - добавил спикер.