У ЗСУ розповіли, що РФ сьогодні збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Військові уточнили, що дане корабельне угруповання РФ у Чорному морі здатне запустили для імовірного удару одним залпом до 8 "Калібрів"

Між тим в Азовському морі ворожі кораблі досі не фіксуються.

А от у Середземному морі були помічені 2 російські кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 9 суден, з них жодне не рухалося з протоки Босфор.

Крім того, військові розповіли, що країна-агресор Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).