У ЗСУ розповіли, що РФ сьогодні збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

РФ вивела сьогодні вранці, 6 серпня, у Чорне море на бойове чергування два кораблі, що є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше спостерігався лише один ворожий ракетоносій у цій акваторії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Військові уточнили, що дане корабельне угруповання РФ у Чорному морі здатне запустили для імовірного удару одним залпом до 8 "Калібрів"
Між тим в Азовському морі ворожі кораблі досі не фіксуються.
А от у Середземному морі були помічені 2 російські кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.
Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Крім того, військові розповіли, що країна-агресор Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Раніше повідомлялося, що вчора вранці, 5 серпня, в Чорному морі перебував один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр".
Також нагадаємо, що представник ВМС України Дмитро Плетенчук ще 24 липня заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, оскільки ворог, можливо, почав "щось підозрювати".
Також нещодавно повідомлялося, що російські окупанти сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.
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