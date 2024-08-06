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У ЗСУ розповіли, що РФ сьогодні збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Ілюстративне фото: у Чорному морі фіксуються російські ракетоносії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

РФ вивела сьогодні вранці, 6 серпня, у Чорне море на бойове чергування два кораблі, що є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше спостерігався лише один ворожий ракетоносій у цій акваторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові уточнили, що дане корабельне угруповання РФ у Чорному морі здатне запустили для імовірного удару одним залпом до 8 "Калібрів" 

Між тим в Азовському морі ворожі кораблі досі не фіксуються.

А от у Середземному морі були помічені 2 російські кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 9 суден, з них жодне не рухалося з протоки Босфор.

Крім того, військові розповіли, що країна-агресор Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Раніше повідомлялося, що вчора вранці, 5 серпня, в Чорному морі перебував один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр".

Також нагадаємо, що представник ВМС України Дмитро Плетенчук ще 24 липня заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, оскільки ворог, можливо, почав "щось підозрювати".

Також нещодавно повідомлялося, що російські окупанти сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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