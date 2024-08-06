RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ рассказали, что РФ сегодня увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Иллюстративное фото: в Черном море фиксируются российские ракетоносители (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

РФ вывела сегодня утром, 6 августа, в Черное море на боевое дежурство два корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее наблюдался только один вражеский ракетоноситель в этой акватории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что данная корабельная группировка РФ в Черном море способна запустить для вероятного удара одним залпом до 8 "Калибров"

Между тем, в Азовском море вражеские корабли до сих пор не фиксируются.

А вот Средиземном море были замечены 2 российских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 16 ракет.

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 9 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, военные рассказали, что страна-агрессор Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Ранее сообщалось, что вчера утром, 5 августа, в Черном море находился один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр".

Также напомним, что представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук еще 24 июля заявил, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей, потому что враг, возможно, начал "что-то подозревать".

Также недавно сообщалось, что российские оккупанты сконцентрировались на подводных лодках вместо надводных судов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореЧерноморский флотАзовское мореВМС Украины