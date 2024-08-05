РФ вивела у Чорне море носій ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ

У Чорному морі сьогодні вранці, 5 серпня, фіксується російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Як уточнили військові, цей ворожий корабель може випустити загальним залпом до 4 ракет.

А от в Азовському морі кораблі окупантів не спостерігаються.

Крім того, додали в українських ВМС, в Середземному морі були помічені 2 російські кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Також військові розповіли про прохід різними судами Керченською протокою в інтересах країни-агресора за добу.

Вказується, що до Чорного моря увійшли у такий спосіб 9 кораблів, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря - 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Традиційно у ВМС констатували, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).