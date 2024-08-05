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РФ вивела у Чорне море носій ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ

Понеділок 05 серпня 2024 07:06
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РФ вивела у Чорне море носій ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ Ілюстративне фото: у Чорному морі фіксується російський ракетоносій (скрін із відео)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 5 серпня, фіксується російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Як уточнили військові, цей ворожий корабель може випустити загальним залпом до 4 ракет.

А от в Азовському морі кораблі окупантів не спостерігаються.

Крім того, додали в українських ВМС, в Середземному морі були помічені 2 російські кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Також військові розповіли про прохід різними судами Керченською протокою в інтересах країни-агресора за добу.

Вказується, що до Чорного моря увійшли у такий спосіб 9 кораблів, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря - 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

РФ вивела у Чорне море носій ракет &quot;Калібр&quot;, - ВМС ЗСУ

Традиційно у ВМС констатували, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Раніше повідомлялося, що 2 серпня ЗСУ потопили російський підводний човен "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту РФ в порту окупованого Севастополя. Крім цього Сили оборони України тоді завдали ударів також по ЗРК С-400 РФ у Криму.

Зауважимо, на думку аналітиків Defence Express, знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" свідчить про неможливість для російських окупантів ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. Експерти вказують, що потоплення "Ростова" виведе з ладу ще чотири субмарини РФ.

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Черное море Азовское море ВМС України
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