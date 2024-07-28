ВМС фіксують зміни тактики Росії у морі: що нового вигадали окупанти
Росія з приходом нового командувача Військово-морського флоту змінила тактику у Чорному та Азовському морях. Окупанти замість надводних кораблів роблять ставку на підводні човни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали", - сказав він.
Речник зазначив, що зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.
"Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти", - заявив Плетенчук.
Речник додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів - це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.
Спроби Росії окупувати море
Росія з початку повномасштабного вторгнення не лише почала наземний наступ, але й фактично заблокувала Чорне та Азовське моря. Окупанти обстрілюють Україні з акваторії морів, використовуючи крилаті ракети "Калібр".
Україні вдалося розблокувати судноплавство у Чорному морі. Цьому передувало багато операції Сил оборони зі знищення російських кораблів та звільнення острова Зміїний.
Нагадаємо, у квітні російський диктатор Володимир Путін призначив нового головнокомандувачем Військово-морським флотом РФ та командувача Чорноморського флоту Росії.
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