У ЗСУ розповіли про просування на півдні від Бахмута, ворог втратив танк і систему "Піон"

"Тривають інтенсивні бойові дії на східному напрямку, за минулу добу противник понад 1 100 разів обстрілював позиції наших захисників. Зокрема на Бахмутському напрямку 534 рази застосовував артилерію різних калібрів. Також відбулось 6 авіаударів та 8 бойових зіткнень", - йдеться у заяві.

Євлаш сказав, що нашим захисникам вдалося ліквідувати понад 200 окупантів. Проте противник і далі намагається відбивати свої втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Наступ ЗСУ триває

За його словами, наші військові продовжують закріплятись на досягнених рубежах, аби унеможливити прорив оборони на цьому напрямку та продовжують наступальні дії на південному фланзі Бахмута.

"Зокрема нищимо і важку техніку противника, танки, артилерію. Так за минулу добу нам вдалося знищити один танк, дві бойові броньовані машини також вдалось артилерійську 203 міліметрову установку "Піон", - сказав Євлаш.

Окремо він підкреслив, що ЗСУ знищили шість складів з боєприпасами, а окрім цього було виявлено пункт управління безпілотними літальними апаратами по якому було завдано удар і внаслідок чого його було знищено.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Євлаш повідомляв, що ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику ворожих військ.

Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", окупантам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики.

Водночас британська розвідка зазначала, що звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних маршрутів постачання до Бахмута.