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У ЗСУ розповіли про особливості тактики росіян на Мелітопольському напрямку

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни регулярно підтягують резерви на Мелітопольський напрямок, щоб зупинити просування ЗСУ. Однак українська армія регулярно знищує ворожу техніку.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає РБК-Україна.

Він розповів, що збільшення ворожого угруповання на Мелітопольському напрямку особливого немає, проте резерви ворог весь час підтягує. Причиною цього є постійні втрати у росіян.

"Ворог продовжує окопуватися в глибині оборони, тобто укріплює свої об'єкти в інженерному плані. Фіксується мінування і росіяни намагаються повернути втрачені позиції, тобто кидають вперед піхоту, на певних напрямках промацує нашу оборону", - сказав Штупун. 

Також речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що росіяни бережуть техніку, а в бій кидають піхоту. 

"Інколи прикриває її якоюсь технікою, але її наші хлопці одразу вибивають і тому ворог намагається її берегти. А народ не береже", - додав Штупун.

Контрнаступ ЗСУ

З літа цього року ЗСУ активізували свої зусилля з деокупації територій. Наразі звільнено Роботине, Кліщіївку, Андріївку та низку інших населених пунктів.

Командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські воїни прорвали оборону росіян біля Вербового Запорізької області

Також Штупун нещодавно говорив, що наступальна операція ЗСУ під Роботиним Запорізької області триває - в деякі дні Сили оборони просуваються на 300-400 метрів.

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