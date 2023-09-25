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В ВСУ рассказали об особенностях тактики россиян на Мелитопольском направлении

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне регулярно подтягивают резервы на Мелитопольское направление, чтобы остановить продвижение ВСУ. Однако украинская армия регулярно уничтожает вражескую технику.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает РБК-Украина .

Он рассказал, что увеличение вражеской группировки на Мелитопольском направлении особого нет, однако резервы враг все время подтягивает. Причиной этого являются постоянные потери у россиян.

"Враг продолжает окапываться в глубине обороны, то есть укрепляет свои объекты в инженерном плане. Фиксируется минирование и россияне пытаются вернуть утраченные позиции, то есть бросают вперед пехоту, на определенных направлениях прощупывают нашу оборону", - сказал Штупун. 

Также представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления пояснил, что россияне берегут технику, а в бой бросают пехоту. 

"Иногда прикрывает ее какой-то техникой, но ее наши ребята сразу выбивают и поэтому враг пытается ее беречь. А народ не бережет", - добавил Штупун.

Контрнаступление ВСУ

С лета этого года ВСУ активизировали свои усилия по деоккупации территорий. Сейчас освобождены Работино, Клещиевка, Андреевка и ряд других населенных пунктов.

Командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские воины прорвали оборону россиян возле Вербового Запорожской области.

Также Штупун недавно говорил, что наступательная операция ВСУ под Работино Запорожской области продолжается - в некоторые дни Силы обороны продвигаются на 300-400 метров.

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Российская ФедерацияМелитопольВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна в Украине