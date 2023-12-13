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В ЗСУ розповіли про наслідки атаки дронів на Одеську область

Середа 13 грудня 2023 00:12
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В ЗСУ розповіли про наслідки атаки дронів на Одеську область Фото: військові розповіли про наслідки атаки дронів на Одеську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок російської атаки дронами в Одеській області виникла пожежа, постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

"За попередніми даними внаслідок ворожих дій 2 людей отримали поранення, їх госпіталізовано. Стан задовільний", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок російської атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, виниклу пожежу оперативно ліквідовано.

Атака дронів по Україні 12 грудня

12 грудня, ввечері російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Ворожі безпілотники фіксували у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Зокрема, в Одеській області помітили кілька груп ворожих БпЛА після чого в регіоні лунали звуки вибухів.

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