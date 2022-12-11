У ЗСУ розповіли, які наративи просуває Росія для виправдання агресії проти України

Росія веде проти України не лише збройну, а й інформаційну війну. Так, ІПСО є невід’ємними компонентами російської гібридної агресії для пропагування своїх ідей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЗСУ.
"Щоб зняти з себе відповідальність за ведення тотальної війни на знищення українського народу, Московія постійно намагається нав’язати власне бачення ситуації, придумати причину своїх дій та сформувати образ "нового ворога для світового миру і безпеки", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у рамках широкої інформаційної кампанії для виправдання незаконної збройної агресії, російська пропаганди просуває такі наративи:
Такі наративи розраховані на російську та проросійську аудиторію, оскільки не мають жодного підґрунтя чи підтвердження.
При цьому їхнє постійне повторювання створює ілюзію правдивості та сприяє їхньому використанню агентами Кремля в різних країнах.
Нагадаємо, у МЗС розповідали, як російська пропаганда атакує Литву, Польщу та Україну.
Окрім того, росіяни почали поширювати нову конспірологічну теорію щодо "клонування" українських військових. У Міноборони вважають, що таким чином вони можуть дійти до вигадок про створення "капітана України".
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