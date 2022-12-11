У ЗСУ розповіли, які наративи просуває Росія для виправдання агресії проти України

"Щоб зняти з себе відповідальність за ведення тотальної війни на знищення українського народу, Московія постійно намагається нав’язати власне бачення ситуації, придумати причину своїх дій та сформувати образ "нового ворога для світового миру і безпеки", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у рамках широкої інформаційної кампанії для виправдання незаконної збройної агресії, російська пропаганди просуває такі наративи:

"Спецоперацією" в Україні Росія запобігла великій світовій війні".

"Спецоперація" Росії - це відповідь на постійне розширення НАТО та зростання загрози для РФ.

США та Захід ведуть гібридну війну проти Росії в Україні.

В умовах війни в Україні Росія - це жертва, а НАТО - агресор.

Україна це територія РФ, її створив Ленін в 1922 році, коли більшовики створили СРСР.

Такі наративи розраховані на російську та проросійську аудиторію, оскільки не мають жодного підґрунтя чи підтвердження.

При цьому їхнє постійне повторювання створює ілюзію правдивості та сприяє їхньому використанню агентами Кремля в різних країнах.

Нагадаємо, у МЗС розповідали, як російська пропаганда атакує Литву, Польщу та Україну.

Окрім того, росіяни почали поширювати нову конспірологічну теорію щодо "клонування" українських військових. У Міноборони вважають, що таким чином вони можуть дійти до вигадок про створення "капітана України".

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