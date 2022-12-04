Далі "капітан Україна"? У Резнікова висміяли нову пропаганду росіян
Росіяни почали поширювати нову конспірологічну теорію щодо "клонування" українських військових. Так вони можуть дійти до вигадок про створення "капітана України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.
"Минулої весни російська пропаганда розповідала про генетично модифікованих українських голубів. Тепер конспірологічні теорії про "клонованих" українських солдатів. Далі будуть "суперсолдати", генетично модифіковані в секретних біолабораторіях. Капітан Україна? Ні. Кожен солдат ЗСУ - супергерой", - підкреслюють у відомстві.
Зазначимо, днями росЗМІ оприлюднили інтерв'ю з розвідником так званої "ЛНР", який заявив, що "українських військових завозять на позиції пачками, ніби їх десь клонують".
Нагадаємо, раніше постпред Росії в ООН Василь Небензя заявляв, що у США нібито запатентували дрон, який може розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.
Після цього в ОК "Південь" закликали не знімати комарів, якщо вони помічені у домі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.