Далі "капітан Україна"? У Резнікова висміяли нову пропаганду росіян

Росіяни почали поширювати нову конспірологічну теорію щодо "клонування" українських військових. Так вони можуть дійти до вигадок про створення "капітана України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter .

"Минулої весни російська пропаганда розповідала про генетично модифікованих українських голубів. Тепер конспірологічні теорії про "клонованих" українських солдатів. Далі будуть "суперсолдати", генетично модифіковані в секретних біолабораторіях. Капітан Україна? Ні. Кожен солдат ЗСУ - супергерой", - підкреслюють у відомстві.

Зазначимо, днями росЗМІ оприлюднили інтерв'ю з розвідником так званої "ЛНР", який заявив, що "українських військових завозять на позиції пачками, ніби їх десь клонують".