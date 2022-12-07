Підрив довіри та дискредитація співпраці. Як пропаганда РФ атакує Литву, Польщу та Україну
Російська пропаганда та дезінформація продовжує атакувати країни "Люблінського трикутника". Але, попри це, Польща, Литва та Україна демонструють стійкість до пропаганди РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.
"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року відкрило новий етап російської пропаганди та дезінформації, спрямованої проти країн "Люблінського трикутника", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у МЗС, Україна опинилася в епіцентрі російської дезінформації та пропаганди, яка напряму виправдовує агресивні дії РФ. Водночас Литва і Польща, котрі надають Україні політичну та військову підтримку, також піддаються постійним інформаційним атакам з боку Кремля.
Вдалося визначити декілька цілей російської пропаганди та дезінформації в країнах "Люблінського трикутника":
- накачування громадян негативними повідомленнями, аби викликати у них песимізм щодо можливості розбудови кращого майбутнього;
- підрив довіри всередині груп країн і між групами;
- дискредитація міжнародної співпраці та солідарності.
Російська пропаганда та дезінформація, спрямовані проти країн "Люблінського трикутника", мають багато спільного. Стійкість до проявів пропаганди в усіх трьох країнах також базується на спільних принципах.
В Україні, Польщі та Литві розуміють, що російська зловмисна інформаційна діяльність загрожує національній безпеці. Але вже вдається зафіксувати багатовимірний підхід в питанні боротьби з російською пропагандою та дезінформацією в цих країнах.
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