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У ЗСУ розповіли, як потепління впливає на характер бойових дій під Бахмутом

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Субота 10 грудня 2022 16:10
У ЗСУ розповіли, як потепління впливає на характер бойових дій під Бахмутом Фото: у ЗСУ розповіли, як потепління впливає на характер бойових дій під Бахмутом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Потепління сильно впливає на характер бойових дій у районі Бахмута. Через м'який ґрунт росіяни зменшили кількість штурмів та стали менше використовувати техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Потепління впливає. На тих елементах місцевості, де дуже розв'язлий ґрунт, фактично ми бачимо знижену динаміку штурмових намагань ворога, він менше використовує техніку, тому що по такій землі не провезеш ані танк, ані БМП, ані іншу броньовану техніку", - сказав він.

Череватий зазначив, що чим довше триватиме така погода, тим більше знижуватиметься динаміка боїв. Так, війна перейду у фазу артилерійських дуелей, ударів авіації та інших систем дальнього ураження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що ситуація у Донецькій області залишається складною. У Бахмуті та Соледарі не залишилось живого місця.

Окрім того, у Сухопутних військах пояснювали, чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут.

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