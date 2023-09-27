У ЗСУ розповіли, як погіршення погоди позначиться на використанні танків Abrams

За його словами, як тільки настане час і будуть тактичні умови для цього, аби застосувати танки Abrams, вони обов'язково ввійдуть в бій.

"Поки що не будемо розкривати карти де саме І коли саме вони ввійдуть взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде таким скажімо сюрпризом проте", - сказав Євлаш.

Погіршення погоди вплине на використання Abrams

Також начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ уточнив, що складні погодні умови та дощі впливатимуть на перебіг бойових дій і відповідно на використанні нових танків на полі бою.

"Проте як ми пам'ятаємо навіть з минулого року наступ і бойові дії з цим не закінчаться", - додав Євлаш.

Він уточнив, що бойові дії в будь-якому випадку продовжаться, просто необхідно буде зважати на туман чи погодні умови і планувати операцію відповідно вже до обставин які складуться.

Танки Abrams для України

У липні стало відомо, військові ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині. Днями представник Пентагону заявив, що танки будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.

А вчора The New York Times із посиланням на двох посадовців американського Міністерства оборони повідомило, що перша партія прибула в Україну 23 вересня.

Пізніше цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно видання The Messenger повідомило, що Білий дім і Пентагон розглядають можливість відправки в Україну додаткових танків M1 Abrams.